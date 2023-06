Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken

Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

66482 Zweibrücken, Wallstraße 24

26.05.2023, 10:00 Uhr - 26.05.2023, 17:00 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug im Parkhaus Wallstraße in Zweibrücken, gegen den links neben ihm geparkten Pkw Nissan Leaf, Farbe weiß. An dem Nissan entstand an der rechten Fahrzeugseite ein Schaden von ca. 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |PIZW

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell