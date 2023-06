Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Unbekannte Täter brachen am Dienstag, zwischen 07:00 Uhr und 17:40 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße ein. Alle Zimmer wurden durchwühlt, Schubladen und Schränke ausgeräumt. Ein Goldring und eine goldene Kette wurden entwendet. Ob weitere Gegenstände fehlen, muss noch ermittelt werden. Zwei Türen wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird bisher auf 1500 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

