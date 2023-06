Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person in Butjadingen

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 8. Juni 2023, ereignete sich gegen 14:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 859 (Iffens) in Butjadingen. Ein 47-jähriger Oldenburger befuhr mit seinem Pkw die L 859 in Richtung Tossens. In einer Linkskurve kam der Pkw aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum kollidierte der Pkw mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde bei diesem Verkehrsunfall leicht, sein 15-jähriger Mitfahrer aus Butjadingen schwer verletzt und mittels Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die Schäden am Pkw wurden als Totalschaden eingestuft. Die Höhe der Sachschäden beläuft sich auf 33.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell