POL-BOR: Gescher - Diesel aus Lkw-Tank gezapft

Velen (ots) - Tatort: Velen, Franz-Burhoff-Straße; Tatzeit: zwischen 12.06.2023, 21.00 Uhr, und 13.06.2023, 21.00 Uhr; Gescheitert sind unbekannte Täter in Velen: Die Täter hatten vergeblich versucht, in die Räumlichkeiten an der Franz-Burhoff-Straße einzudringen. Das Geschehen spielte sich zwischen Montagabend und Dienstagabend ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) ...

