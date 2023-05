Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brennender Pkw - Fahrer unverletzt

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Am Freitag (05.05.2023) wurde ein 32-jähriger BMW-Fahrer gegen 16.00 Uhr in der Albrecht-Dürer-Straße kurz vor dem Hammerschmiedweg von einer Verkehrsteilnehmerin darauf aufmerksam gemacht, dass der Unterboden seines Fahrzeugs brannte. Nachdem der Fahrer seinen BMW abgestellt hatte und ausgestiegen war, breitete sich das Feuer rasant auf einen Großteil des Fahrzeugs aus.

Die vom 32-Jährigen verständigte Berufsfeuerwehr löschte den Brand und reinigte anschließend die Fahrbahn.

Da infolge des Brandes ausgelaufene Fahrzeug-Betriebsstoffe in einem angrenzenden Feld versickerten, kam ein Vertreter des Umweltamtes vor Ort. In dessen Beisein hob der BMW-Fahrer das betroffene Erdreich aus, so dass kein Schaden entstand.

Am BMW entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

