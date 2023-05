Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (05.05.2023) fuhr gegen 11.50 Uhr ein 58-jähriger Mercedes AMG-Lenker auf der Thomas-Breit-Straße in östlicher Richtung, als er ca. 150 Meter vor der Brücke infolge einer kurzen Unaufmerksamkeit mit dem rechten Reifen über den Bordstein in das Bankett fuhr und gegen einen großen Betonsockel prallte. Aufgrund des Aufpralls drehte sich der Pkw und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und durch einen Notarzt vor Ort erstversorgt. Ein vorsorglich alarmierter Rettungshubschrauber landete unweit der Unfallstelle, wurde jedoch nicht in Anspruch genommen.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn von der Berufsfeuerwehr gereinigt. Die Thomas-Breit-Straße war infolge des Unfalls für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

Am Mercedes entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell