Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Betrügerisches Gewinnversprechen

Augsburg (ots)

Bereits am Donnerstag (04.05.2023) wurde einem 60-Jährigen telefonisch ein Gewinn in Höhe von rund 40.000 Euro mitgeteilt. Zur Abwicklung des Gewinns sollte er Google-Play-Karten im Wert von 900 Euro kaufen und die Codes übermitteln. Nachdem er dieser Forderung nachgekommen war, wurde ihm ein Gewinn in Höhe von knapp 100.000 Euro offeriert, sobald er etwa 3.000 Euro mittels eines Finanzdienstleistern überweise. Daraufhin wurde der Geschädigte misstrauisch und brach den Kontakt ab.

Die Polizei rät, Gewinnversprechen stets kritisch zu hinterfragen. Gewinnen kann nur, wer auch an einem Gewinnspiel teilgenommen hat. Nähere Informationen zu betrügerischen Anrufen finden sich unter www.polizei.beratung.de.

