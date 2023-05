POL Schwaben Nord: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Augsburg (ots) - Innenstadt - In der Nacht von Mittwoch (03.05.2023), 23.00 Uhr auf Donnerstag (04.05.2023), 06.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannten Täter gewaltsam in ein Bürogebäude in der Frölichstraße ein. Der oder die Täter entwendeten diverse Gegenstände und Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der ...

