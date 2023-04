Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Warnbaken angezündet

Erfurt (ots)

Unbekannte zündeten in der Nacht zu Freitag in Erfurt Warnbaken an. Diese standen in einer Bushaltestelle in der Rudolstädter Straße. Die Täter setzten die Verkehrseinrichtungen gegen 02:30 Uhr auf unbekannte Weise in Brand. Die Feuerwehr konnte die Baken schnell löschen. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 400 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. (DS)

