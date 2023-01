Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Rechtmäßige(r) Eigentümer (in) eines Excelsior-Damenfahrrades gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

In Zusammenhang mit Kellereinbrüchen in der Börsenstraße in Wilhelmshaven, die sich bereits am 06.12.22 ereigneten, wurde der Täter seinerzeit bei der Tatausführung gestört und ließ ein schwarzfarbenes Damenrad der Marke Excelsior am Tatort zurück. Bislang konnten die Eigentumsverhältnisse zu diesem Fahrrad nicht geklärt werden. Auffällig an dem Fahrrad ist ein hochwertiges ABUS-Schloss an der Sattelstange sowie ein großer Fahrradkorb auf dem Gepäckträger. Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Personen, die Angaben zur Herkunft des Fahrrades bzw. dem Eigentümer/der Eigentümerin machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 04421-942-0 in Verbindung zu setzen.

