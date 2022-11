POL-MA: Hirschberg-Leutershausen: Spaziergänger von Unbekannten zusammenge-schlagen und verletzt; Zeugen gesucht

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntagabend gegen 18:40 Uhr befuhr ein 44-jähriger Hyundai-Fahrer die L 723 in Fahrtrichtung Walldorf. Hierbei überquerte ein Reh die Fahrbahn. Der 44-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig verhindern und erfasste das Tier. Das Reh verstarb am Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Das ...

mehr