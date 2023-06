Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Entgegenkommenden Fahrradfahrer übersehen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Hermann-Ehlers-Straße;

Unfallzeit: 13.06.2023, 17.15 Uhr;

Leichte Verletzungen hat sich ein 18 Jahre alter Radfahrer am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Gronau zugezogen. Der Gronauer war gegen 17.15 Uhr auf der Hermann-Ehlers-Straße aus Richtung Enscheder Straße kommend in Richtung Eper Straße unterwegs, als der Wagen einer 32-Jährigen kreuzte. Die Gronauerin wollte von der Hermann-Ehlers-Straße nach links in die Alstätter Straße abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Radfahrer stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Gestürzten in ein Krankenhaus. (db)

