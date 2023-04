Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei - Altstadt: 35-Jähriger nach Attacke mit Messer gestorben - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Nach einer Auseinandersetzung auf offener Straße in der Altstadt in der Nacht zum Ostersonntag (9. April) ist ein 35-jähriger Mann seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Mehrere Personen hatten zusammen gefeiert und Alkohol konsumiert - zwischendurch habe sich die Party laut Zeugenaussagen immer mal wieder aus einem Haus heraus auf die Begienengasse verlagert. Gegen 1:15 Uhr haben Bekannte des 35-Jährigen ihn schwer verletzt auf der Klosterstraße Höhe Karl-Strack-Platz gefunden. Ein Rettungswagen brachte den Duisburger mit einer erheblichen Anzahl von Stich- und Schnittwunden in ein Krankenhaus, in dem er einige Stunden später verstarb. Eine Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen Tatverdächtigen aufgenommen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 11 der Polizei Duisburg befragen unter anderem die Bekannten des Getöteten und bitten mögliche Zeugen sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

