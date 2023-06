Heek (ots) - Tatort: Heek, Gleisweg; Tatzeit: 13.06.2023, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr; Aus einer unverschlossenen Handtasche ein Handy entwendet haben Unbekannte in Heek. Die Geschädigte befand sich am Dienstag zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr in einem Discounter am Gleisweg, als die Täter zugriffen. In der Hülle des Gerätes steckten mehrere Geldscheine. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo ...

