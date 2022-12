Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Einbruch in Imbiss

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch brach ein noch unbekannter Täter in einen Imbiss in der Königstraße in Ehningen ein. Durch Eintreten der Scheibe der Eingangstür verschaffte er sich Zutritt ins Innere und entwendete dort die Kasse, in der sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befand. Der hinterlassene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ehningen, Tel. 07034 27045-0, zu melden.

