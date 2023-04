POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgänger von E-Scooter-Fahrer angefahren und verletzt

Mannheim (ots) - Im Stadtteil Jungbusch ereignete sich am Montagnachmittag um 15:45 Uhr ein Unfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer missachtete beim Abbiegen von der Hellingstraße in die Hafenstraße die Vorfahrt eines 25-jährigen Renault-Fahrers, so dass beide Autos miteinander kollidierten. Dabei verletzte sich der Fahrer des Renaults leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war aber ...

