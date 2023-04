Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Montag gegen 11:30 Uhr kam es am Bahnübergang in der Casterfeldstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einen 64-jährigen Fahrradfahrer und der aus Richtung Rheinau kommenden Straßenbahn. Der Fahrradfahrer hatte nach ersten Ermittlungen sowohl das Rotlicht der dortigen Ampelanlage, als auch das gelbe Warnlicht des vorfahrtsberechtigten Schienenverkehrs missachtet und wurde in der Folge frontal von der in Fahrtrichtung Schönau fahrenden Straßenbahn erfasst.

Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Der Bahnverkehr war über mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallaufnahme übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter 0621/ 174-4222 zu melden.

