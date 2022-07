POL-WAF: Telgte. Brennendes Fahrrad durch Zeugen gelöscht

Warendorf (ots) - Ein Friseursalon in Telgte ist das Ziel von unbekannten Tätern gewesen. Die Täter sind zwischen Mittwoch (27.07.2022, 20.30 Uhr) und Freitag (29.07.2022, 08.30 Uhr) in das Geschäft an der Münsterstraße eingebrochen. Hier stahlen sie unter anderem Bargeld und flüchteten. Hinweise zu Verdächtigen nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

