POL-NB: Fahrzeugführer fährt mit 1,65 Promille unsicher durch Burg Stargard

Burg Stargard (ots)

Am 29.03.2023 gegen 18:40 Uhr bekamen die Beamten des Polizeireviers Friedland die Information, dass ein Fahrzeugführer augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung in Burg Stargard fährt. Der Anrufer beschrieb eine gefährliche Situation im Straßenverkehr, in welcher er durch ein anderes Fahrzeug in der Carl-Stolte-Straße von der Straße gedrängt worden sei, so dass er fast im Straßengraben landete. Dazu soll der bis dato unbekannte Fahrzeugführer mit einer auffälligen Fahrweise unterwegs sein. Die Beamten des Polizeireviers Friedland konnten den beschriebenen Fahrzeugführer in der Gartenstraße in Burg Stargard kontrollieren. Sie haben bei der Kontrolle des 39-jährigen deutschen Fahrzeugführers aus der Region deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum wahrgenommen. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,65 Promille ergeben.

Es folgte die Blutprobenentnahme im Klinikum Neubrandenburg sowie Sicherstellung des Führerscheines. Der 39-Jährige muss sich nun wegen der Gefährdung im Straßenverkehr durch Alkoholeinfluss verantworten. Nach der Belehrung, dass er nun kein Fahrzeug mehr im öffentlichen Straßenverkehr führen darf, wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei dem aufmerksamen Anrufer!

