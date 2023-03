Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Ladendieb wollte Werkzeuge im Wert von fast 1.000 Euro entwenden - konnte aber gestellt werden

Neubrandenburg (ots)

Am 28.03.2023 gegen 12:30 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg zu einem Ladendiebstahl in einen Baumarkt in der Eschengrunder Straße in Neubrandenburg gerufen, da dort ein Ladendieb festgestellt wurde. Vor Ort wurde bekannt, dass ein Mitarbeiter beobachtet hat, wie eine bis dato unbekannte männliche Person in der Werkzeugabteilung immer wieder verschiedene Werkzeuge in einen mitgeführten Rucksack und eine Reisetasche steckte. Nachdem der Tatverdächtige den Kassenbereich passierte, ohne die Ware aus dem Rucksack und der Reisetasche zu bezahlen, sprach der Mitarbeiter ihn an. Da der Tatverdächtige seine Personalien nicht sagen wollte, wurde die Polizei informiert.

Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnte sich der 48-jährige deutsche Tatverdächtige ausweisen. Zudem haben die Beamten bei dem 48-Jährigen aus der Region eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Somit muss sich der 48-Jährige wegen des Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Die entwendeten Werkzeuge im Wert von 882,58 Euro konnten im Baumarkt verbleiben, so dass kein Schaden entstanden ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell