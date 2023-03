Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Sonnenstudio

Waren (ots)

Am 28.03.2023 gegen 02:20 Uhr ist es zu einem Einbruch und Diebstahl von Bargeld in Geschäftsräumen in der Witzlebener Straße in 17192 Waren gekommen. Bislang unbekannte Täter haben das frei zugängliche und stets unverschlossene Sonnenstudio betreten und anschließend den dortigen Münzwechselautomat aufgebrochen. Des Weiteren haben die Täter im Inneren weitere Türen aufgebrochen und Räume durchsucht. Wie viel Bargeld und ob weitere Gegenstände entwendet wurden, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Allein der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche - und sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren aufgenommen. Zeugen, die in den heutigen Morgenstunden zwischen 02:00 Uhr und 02:40 Uhr auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in der Witzlebener Straße in Waren bemerkt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

