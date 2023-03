Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Versuchter Diebstahl eines Wohnmobils

Neubrandenburg (ots)

In der Zeit vom 24.03.2023 17Uhr bis zum 26.03.2023 10Uhr wurde auf dem Neubrandenburger Datzeberg versucht, ein Wohnmobil zu entwenden. Bislang unbekannte Täter haben das Wohnmobil gewaltsam geöffnet und im Anschluss Manipulationen am Zündschloss sowie am Sicherungskasten vorgenommen. Dabei ist ein Schaden von ca. 500 Euro entstanden.

Das angegriffene Wohnmobil ist vom Typ Fiat Forster. Es ist blau und zwei Jahre alt. Besonderheiten hat es keine. Der Wert des Wohnmobils beträgt ca. 35.000 Euro. Das Wohnmobil stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz in der Rethrastraße, Höhe der Hausnummer 1.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Die Ermittlungen wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Wir suchen Zeugen. Wer mögliche Tatverdächtige gesehen hat oder andere sachdienliche Hinweise zu dem versuchten Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell