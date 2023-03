Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von 400 Duschmarken bei Einbruch in das Servicegebäude eines Zeltplatzes

17111 Gravelotte (ots)

In der Nacht vom 23.03.2023 zum 24.03.2023 ist es zu einem Einbruch in das Rezeptions- und Servicegebäude des Zeltplatzes in 17111 Gravelotte gekommen. Bislang unbekannte Täter haben sich auf den Zeltplatz begeben und sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Die Täter haben im Anschluss sämtliches Mobiliar geöffnet und durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden ein Drucker sowie 400 Duschmarken entwendet. Beim dem entwendeten Drucker handelt es sich um ein Model XP 2100 der Marke Epson mit einem Wert von 300 Euro. Bei den entwendeten 400 Duschwertmarken handelt es sich um runde, kupferfarbene Metallmarken, die einen Wert von je einen Euro, also insgesamt 400 Euro haben. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1.200 Euro geschätzt.

Die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin und der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin waren vor Ort und haben die Strafanzeige aufgenommen, Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Dafür werden Zeugen gesucht. Wer in der Nacht vom Donnerstag, den 23.03.2023 zum Freitag den 24.03.2023 auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen auf dem Zeltplatz in Gravelotte bemerkt hat oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Demmin unter 03998-254 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell