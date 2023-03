Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Drei Täter nach Einbruch in das ehemalige Heizkraftwerk gestellt

Demmin (ots)

Am 26.03.2023 gegen 18:00 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin in die Straße Meyenkrebs in 17109 Demmin gerufen, da der Eigentümer des dortigen ehemaligen Heizkraftwerkes in dem Gebäude Stimmen wahrgenommen hat, die auf einen Einbruch schließen lassen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, haben sie das Gebäude betreten und nach Personen gesucht. Beim Öffnen einer geschlossenen Tür bemerkten die Beamten einen Widerstand. Sie gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen, woraufhin die Personen ihnen den Zutritt zu diesem Raum gewährten. Bei den angetroffenen Personen handelte es sich um drei männliche deutsche Personen im Alter von 32, 32 und 41 Jahren. Auf dem Tisch in diesem Raum befanden sich zudem drei Rucksäcke mit diversen Werkzeugen, wie z.B. akkubetriebene Metallsägen / Stichsägen / Bohrmaschinen, Winkelschleifer, Kabeltrenner, Zangen etc., die für Einbruchsdiebstähle geeignet sind.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich die drei Tatverdächtigen gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft und sind im Anschluss in den Schaltraum eingedrungen. Hier haben sie mehrere Steuermodule ausgebaut und in einem Nachbarraum zum Abtransport bereitgestellt. Zum entstandenen Schaden kann derzeit nichts gesagt werden. Entwendet wurden nichts.

Die drei Tatverdächtigen kommen aus Wismar. Sie müssen sich nun wegen des Einbruchsdiebstahls verantworten. Die Ermittlungen hierzu laufen in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin.

