Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Nach Parkplatzunfall weggefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Gemen, Raiffeisenstraße;

Unfallzeit: 14.06.2023, zwischen 08.00 Uhr und 12.30 Uhr;

Böse Überraschung für einen Autofahrer in Borken-Gemen: Als der Mann am Mittwoch zu seinem geparkten Wagen zurückkehrte, fand er den grauen Tesla beschädigt vor. Das Fahrzeug hatte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Raiffeisenstraße gestanden. Dort war es zwischen 08.00 Uhr und 12.30 Uhr zu dem Unfall gekommen. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell