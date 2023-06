Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fußgängerin unsittlich berührt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Fußweg an der Bocholter Aa;

Tatzeit: 10.06.2023, 14.25 Uhr;

Ein Unbekannter hat am vergangenen Samstag in Bocholt eine Passantin sexuell belästigt. Die junge Frau war gegen 14.25 Uhr auf einem Weg an der Bocholter Aa aus Richtung Westring kommend stadtauswärts unterwegs. Von hinten näherte sich der Unbekannte und fasste die Fußgängerin mit beiden Händen ans Gesäß. Als die Passantin den Täter daraufhin anschrie, entfernte er sich. Der Mann war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs, das er zwischenzeitlich abgestellt hatte. Zu ihm liegt folgende Beschreibung vor: circa 1,75 Meter groß, circa 35 bis 40 Jahre alt, schwarze Jacke, schwarze Hose, ungepflegte Erscheinung, auffallend schlechte Zähne und seitlich wegrasiertes Haar. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell