Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Schlüssel aus Auto gestohlen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Brandströmstraße;

Tatzeit: 15.06.2023, zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr;

Aus dem Fahrzeuginneren haben Unbekannte am Donnerstag in Gronau einen Schlüsselbund entwendet. Der schwarze BMW stand zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Brandströmstraße, als die Täter auf bislang unbekannte Weise in den Wagen gelangten. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell