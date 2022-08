Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - PKW-Lenker verursacht zwei Unfälle und flüchtet

Ulm (ots)

Am Samstag, zwischen 03.00 und 05.00 Uhr verursachte ein bislang unbekannter PKW-Lenker zwei Unfälle. Eine Unfallstelle befindet sich in Hermaringen, in der Karlstraße. Die andere auf der Bundesstraße 492, am Abzweig in Richtung Sontheim. In beiden Fällen verließ der Fahrer des schwarzen PKW VW Golf unerlaubt die Unfallstelle. Der PKW konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in Sontheim geparkt festgestellt werden. Die Halterin gab gegenüber den Beamten an, dass ihr Freund gefahren sei. Dieser wiederum beschuldigte die Halterin. Beide möglichen Fahrer standen unter Alkoholeinwirkung und mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei Giengen (07322/96530) bearbeitet die Unfälle und sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrzeuglenker machen können. Der Schaden am PKW wird auf ca. 2 000 Euro geschätzt.

