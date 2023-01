Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperliche Auseinandersetzung auf dem Berliner Platz

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Aufmerksame Zeugen beobachteten am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, einen körperlichen Angriff von circa fünf bis sechs Männern im Alter von circa 18 bis 23 Jahren auf einen 22-jährigen Mann aus Limburgerhof und verständigten umgehend die Polizei. Nach ersten Ermittlungen lieferte sich der Geschädigte einen verbalen Streit mit dessen 21-jährigen Bruder, als die bislang unbekannten Täter unvermittelt auf den Geschädigten einschlugen. Als dieser zu Boden ging, wurde weiterhin auf ihn eingetreten. Der Bruder beugte sich schützend darüber und wurde ebenfalls getreten. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die beiden Brüder erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Tathergang und zur Beschreibung der Täter, nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

