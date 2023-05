Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei sucht Zeugen zu Schlägerei am Bahnhofsplatz

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Hildesheim suchen Zeugen einer Schlägerei zwischen drei Männern, die sich bereits am vergangenen Freitagmorgen (28.04.2023), gegen 07:50 Uhr, am Bahnhofsplatz in Hildesheim ereignet haben soll.

Nach bisher vorliegenden Informationen sollen sich Streitigkeiten wegen eines Fahrrades, zwischen einem 35-Jährigen auf der einen und zwei 25 und 28 Jahre alten Männern auf der anderen Seite, zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt haben. Im Rahmen derer sollen die Männer Schläge untereinander ausgeteilt haben. Alle drei trugen leichte Blessuren davon.

Gegenüber den eingesetzten Polizeikräften zeigten sich die Beteiligten anschließend allerdings wenig auskunftsfreudig. Der Bahnhofplatz soll zur Zeit des Vorfalls sehr belebt gewesen sein. Von daher werden Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell