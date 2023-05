Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrunkener wirft Glasflasche auf Straße - Polizei sucht in diesem Zusammenhang zwei Kinder

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 25-jähriger Mann aus Hildesheim soll am vergangenen Freitagabend (28.04.2023), gegen 20:45 Uhr, eine Glasflasche auf die Fahrbahn an der Ecke Hannoversche Straße / Peiner Straße geworfen haben. Die Polizei hat wegen des Verdachts auf einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nach zwei Kindern, die womöglich gefährdet wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der alkoholisierte Beschuldigte zunächst Passanten angeschrien und im weiteren Verlauf mit einer Flasche geworfen haben, die auf der Fahrbahn der Hannoverschen Straße zerschellte. Nach Zeugenaussagen sollen sich zwei bislang unbekannte Kinder mit Fahrrädern in der Wurfschneise befunden haben. Diese hätten anschließend einen verängstigen Eindruck hinterlassen. Dabei soll es sich um ein Mädchen und einen Jungen, jeweils im Alter von etwa 10 Jahren, gehandelt haben.

Die Kinder, bei denen es sich um wichtige Zeugen handelt, haben sich vor dem Eintreffen der Polizei entfernt und werden nun gesucht.

Der Beschuldigte wurde zur Verhinderung weiterer Taten in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in einer Polizeizelle. Auf der Wache wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Die Erziehungsberechtigen der Kinder bzw. Zeugen, die Hinweise zu deren Personalien geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell