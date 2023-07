PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht, Bad Schwalbach, Königsberger Straße, 24.07.2023, 18.45 Uhr bis 25.07.2023, 11.15 Uhr,

(pl)Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag wurde in der Königsberger Straße in Bad Schwalbach ein schwarzer BMW bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Der Geschädigte hatte seinen Pkw an zwei verschiedenen Örtlichkeiten in der Königsberger Straße abgestellt und musste dann am Dienstag gegen 11.15 Uhr frische Beschädigungen im vorderen linken Bereich des Wagens feststellen. Die unfallverursachende Person hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Die Bad Schwalbacher Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

