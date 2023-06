Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Tödlich verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall mit Pkw+++

Oldenburg (ots)

Am 26.06.2023, gegen 15:20 Uhr, kommt es in Bad Zwischenahn auf dem Kreyenkamp/Ecke Grenzweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Eine 86-jährige Fahrzeugführerin befährt den Kreyenkamp aus dem Ortsteil Helle kommend in Richtung Gristede und beabsichtigt nach links in den Grenzweg abzubiegen. Dabei übersieht sie aus bislang unbekannten Gründen, den aus Gristede in Richtung Helle fahrenden 59-jährigen Motorradfahrer, so dass es zur Kollision kommt. Der Motorradfahrer wird bei der Kollision so schwer verletzt, dass er vor Ort seinen Verletzungen erliegt, trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch Ersthelfer.

Neben den Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Elmendorf, waren drei Rettungs- und ein Notarztwagen eingesetzt.

Der Kreyenkamp war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme bis 17:30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell