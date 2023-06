POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Brand eines Gartenhauses ohne Personenschaden in Rastede+++

Oldenburg (ots) - ++Einbruch in Wohnung++ In der Samstagnacht kam es in der Dammbleiche im Stadtteil Osternburg, zu einem Einbruch in eine Wohnung. Die unbekannte Täterschaft gelangte über die Terrassentür ins Objekt und entwendeten neben Bargeld auch mehrere Laptops, Fahrradzubehör und eine Musikbox. Während der unbemerkten Tatausführung schlief die Bewohnerin ...

