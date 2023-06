Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Augustfehn : Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrer ++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, den 24.06.2023, gegen 13:30 Uhr beabsichtigte eine 82jährige PKW-Führerin aus der Gemeinde Apen mit ihrem PKW vom Parkplatz eines Lebensmittelmarktes auf die Stahlwerkstraße in Augustfehn aufzufahren. Beim Auffahren übersah sie einen auf der Stahlwerkstraße in Richtung Hauptstraße fahrenden vorfahrtberechtigten ebenfalls aus der Gemeinde Apen stammenden 48jährigen Motorradfahrer. Es kommt zur Kollision beider Fahrzeuge in dessen Folge der Motorradfahrer stürzt und sich verletzt. Zeugenhinweise werden unter 04488/833-115 entgegengenommen. (813166)

