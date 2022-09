POL-PDKO: Weißenthurm B 256 Rtg. Neuwied, Höhe Rheinbrücke

Dörth (ots) - In der Nacht zum Sonntag, den 18.09.2022, kam es in Dörth und der unmittelbaren Umgebung zu Sachbeschädigungen. Dabei wurden ein Flurkreuz und ein Kabelverzweiger an der Ortseinfahrt zu Dörth vermutlich umgestoßen und dadurch beschädigt. Außerdem wurden ein Stromverteilerkasten, mindestens vier Leitpfosten und eine Warnbarke, zwischen Dörth und Emmelshausen an der L206 und dem sich angrenzenden Gehweg, beschädigt. Wir bitten um Hinweise an die Polizei ...

