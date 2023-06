Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbruch in Wohnung++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person++

Oldenburg (ots)

++Einbruch in Wohnung++ In der Samstagnacht kam es in der Dammbleiche im Stadtteil Osternburg, zu einem Einbruch in eine Wohnung. Die unbekannte Täterschaft gelangte über die Terrassentür ins Objekt und entwendeten neben Bargeld auch mehrere Laptops, Fahrradzubehör und eine Musikbox. Während der unbemerkten Tatausführung schlief die Bewohnerin in ihrer Wohnung.

++Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen++ In der frühen Samstagnacht gegen 1 Uhr, kam es in der Oldenburger Innenstadt im Bereich des Parkplatzes am Stautorkreisel zu einer Vorfahrtsverletzung, wodurch einer der PKW-Führer und seine Beifahrerin leicht verletzt wurden. Nach aktuellem Stand verließ einer der beiden beteiligten PKW den Parkplatz Stautorkreisel ohne dabei auf den bevorrechtigten Fließverkehr der Poststraße zu achten. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß. Gegen den 24-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell