Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemeldung der Polizeistation Edewecht -Falsche Wasserwerker-

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, 22.06.2023, traten gegen 17:15 Uhr in Edewecht, Mozartstr., zwei bislang unbekannte Personen als angebliche Wasserwerker auf. Unter dem Vorwand, man müsse aufgrund eines Wasserrohrbruchs in der Nachbarschaft die Wasserqualität überprüfen, gelangten sie in eine Wohnung. Während der männliche Täter die Bewohnerin aufforderte das Wasser im Bad und in der Küche aufzudrehen und sie so ablenkte, entwendete seine Begleiterin in der Wohnung Schmuck und Bargeld.

Bei dem Täter hat es sich um einen blonden Mann mit auffallend rundem Gesicht (Alter ca. 30-35 Jahre) gehandelt. Die Begleiterin war schlank und dunkelhaarig (Alter ca. 20-30 Jahre).

Hinweise bitte an die Polizeistation Edewecht, 04405/925960.

