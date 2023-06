POL-OL: +++ Führerscheinbeschlagnahme nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit geparkten Fahrzeugen +++

Oldenburg (ots) - In der vergangenen Nacht wurden mehrere Autos aufgebrochen, die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Gleich vier Autos wurden im Stadtwesten von Oldenburg in der letzten Nacht aufgebrochen, teilweise konnten die Täter mit Diebesgut entkommen. Seinen VW hatte in der vergangenen Nacht ein 41-Jähriger in der Salbeistraße abgestellt. Heute Morgen musste dieser feststellen, dass eine Seitenscheibe ...

mehr