POL-OL: ++ Zwei Verkehrsunfälle auf BAB 29 innerhalb kurzer Zeit ++ Ein schwerverletzter Motorradfahrer ++ Jeweils kurze Sperrungen ++

++ Um 22.03 Uhr wurde der Autobahnpolizei Oldenburg zunächst ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer im Bereich Wilhelmshaven gemeldet. Der 27 Jahre alte Jeveraner befuhr die A 29 in Fahrtrichtung Osnabrück. Bei regennasser Fahrbahn überholte er zwischen der Anschlussstelle Fedderwarden und dem Autobahnkreuz Wilhelmshaven einen Pkw. Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er kam auf dem Überholfahrstreifen zum Liegen und musste durch Rettungskräfte erstversorgt werden. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Kurz darauf, um 22.47 Uhr, wurde bereits der nächste schwere Verkehrsunfall zwischen der Anschlussstelle Rastede und dem Autobahnkreuz Oldenburg-Nord gemeldet. Hier kam ein 40 Jahre alter Oldenburger, welcher mit seinem Pkw ebenfalls in Fahrtrichtung Osnabrück unterwegs gewesen ist, alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw geriet bei nasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen kleinen Baum und die Fahrbahnberme. Hierdurch wurde er massiv beschädigt. Der Fahrzeugführer musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Zunächst wurde von schweren Verletzungen ausgegangen. Dies bestätigte sich glücklicherweise aber nicht. Bei beiden Unfällen musste die Fahrbahn der A 29 in Fahrtrichtung Osnabrück kurzfristig komplett gesperrt werden, um Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme durchzuführen. Auf Grund des geringen Verkehrsaufkommens kam es dabei zu keiner großen Staubildung. Der Gesamtschaden wird auf ca. 46000 Euro geschätzt. ++

