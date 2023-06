Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall +++

Oldenburg (ots)

Zu einer Verkehrsunfall kam es gestern Nachmittag in Eversten, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am gestrigen Abend erschien ein 12-jähriges Mädchen gemeinsam mit ihrer Mutter auf einer Oldenburger Polizeiwache und zeigte einen Verkehrsunfall an. Den Schilderungen des Mädchens zufolge sei diese gestern Nachmittag, gegen 16:00 Uhr, mit ihrem Fahrrad den Marschweg in Richtung Niedersachsendamm gefahren.

An der Einmündung zum Sodenstich habe die 12-jährige Oldenburgerin Grünlicht gehabt und sei daher den Radweg weiter in Richtung Niedersachsendamm gefahren.

Hierbei habe ihr ein dunkles Auto, welches vom Marschweg in den Sodenstich einbog, die Vorfahrt genommen. Durch den Vorfahrtsverstoß sei es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto und der Radfahrerin gekommen, diese stürzte und verletzte sich leicht.

Der Fahrer des Autos habe hiernach angehalten, sich nach der Radfahrerin erkundigt, und sei dann weitergefahren. Zu einem Austausch der Personalien oder einer Unfallaufnahme durch die Polizei kam es nicht. Durch die 12-Jährige kann der Verursacher lediglich als Fahrer eines dunklen Autos beschrieben werden.

Durch den Verkehrsunfalldienst wurden die Ermittlungen nach dem Fahrer aufgenommen, welcher noch ermittelt werden muss. Gesucht werden daher Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können. Diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 bei der Polizei melden. (799572)

