POL-OL: +++ Fahrzeugführer entzieht sich Kontrolle +++

Oldenburg (ots) - Nach einem Einbruch in ein Oldenburger Juweliergeschäft konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen, dieser wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Am Donnerstag, den 15.06.2023, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Blitzeinbruch in ein Juweliergeschäft in Oldenburg. (siehe Pressemeldung der Polizei vom 15.06.2023: ...

