Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Kiosk endet mit Festnahme +++

Oldenburg (ots)

Nicht ganz so erfolgreich endete vergangene Nacht, 19.06.2023, gegen 00:15 der Einbruch eines 37-jährigen Mannes in einen Kiosk in der Straße Damm in Oldenburg.

Ein aufmerksamer Zeuge hörte klirrende Geräusche und verständigte daraufhin die Einsatzkräfte. Diese konnten den Täter noch im Nahbereich des Tatortes samt Diebesgut antreffen und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung seiner Person wurde ein Taschenmesser aufgefunden. Bei dem Diebesgut handelte es sich unter anderem um Alkoholika und Tabakwaren. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt.

Der Täter räumte die Tat ein. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. (783225)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell