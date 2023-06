Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verkehrsunfall mit drei verletzten Fußgängern +++

Oldenburg (ots)

Am Samstag den 17.06.2023 befährt ein 79-jähriger Fahrzeugführer aus Soest mit seinem Wohnmobil um 16:15 Uhr den Westfalendamm in Richtung stadteinwärts. In Höhe der Bedarfsbrücke missachtet er die für ihn Rotlicht anzeigende Lichtzeichenanlage. Es kommt somit zum Zusammenstoß mit drei Fußgängern, welche die Fahrbahn bei Grünlicht der Fußgängerampel queren, um sich der in der Innenstadt laufenden Veranstaltung "CSD Nord-West" anzuschließen. Zwei der Fußgänger (19 und 20 Jahre alt) werden hierbei leicht verletzt, eine 20jährige Bremerin gerät unter das Wohnmobil und muss schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Im Zuge der Absperr- und Bergungsmaßnahmen kamen neben den Polizeikräften noch zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Löschzug der Feuerwehr zum Einsatz.

