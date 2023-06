Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Verkehrsunfälle in Bad Zwischenahn und Edewecht +++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, dem 16.06.2023, kam es gegen 11.25 Uhr in Bad Zwischenahn auf der Westersteder Straße in Fahrtrichtung Oldenburg zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Kfz. Die 24-jährige Fahrerin eines Transporters fuhr Höhe Forstweg auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw auf, der durch den Aufprall zwei weitere haltende Pkw zusammengeschoben hat. Ein Pkw kam durch das Unfallgeschehen nach rechts von der Fahrbahn ab. Insgesamt wurden sechs Personen, u.a. ein 2-jähriges Kind, unfallbedingt leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Drei Kfz waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 65tsd Euro geschätzt.

- 773729 -

Des Weiteren kam es gegen 12.40 Uhr in Edewecht auf der Brüderstraße zum Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der 63-jährige Fahrer eines Pkws beabsichtigte von der Straße Im Wiesengrund nach rechts in die Brüderstraße abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem auf der Brüderstraße querenden und vorfahrtsberechtigten 79-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer stürzte unfallbedingt auf den Kopf und musste schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

- 774296 -

