Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Westerstede : Verkehrsunfallflucht ++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, den 15.06.2023 parkte eine 22jährige Fahrzeugführerin ihren silbernen PKW Fiat gegen 08:45 Uhr vorwärts in einer Parklücke auf dem Parkplatz vor dem Schokoladendhotel in der Bahnhofstraße in Westerstede ein. Als sie gegen 18:10 Uhr ihren PKW wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte sie einen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Offensichtlich war in der Zwischenzeit ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kraftfahrzeug beim Ein- oder Ausparken mit dem PKW der 22jährigen kollidiert und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Westerstede unter 04488/833115 entgegen.(770231)

