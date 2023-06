Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Wohnhaus und Firma +++

Oldenburg (ots)

Bereits am Dienstag, den 13. Juni 2023, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Alexanderhaus. Die Abwesenheit der Hausbewohner nutzen die Täter in der Zeit von 08:15 - 10:30 Uhr aus, um ein Fenster des Wohnhauses aufzuhebeln. Anschließend wurden mehrere Räume durchsucht, bevor die Täter unerkannt entkommen konnten.

In der letzten Nacht wurde dann in die Büroräume einer Firma in der August-Wilhelm-Kühnholz Straße eingebrochen. Hierzu warfen die Täter in der Zeit von 03:50 - 04:20 Uhr die Scheibe eines Bürofensters ein. Aus den Räumlichkeiten wurden dann zwei Tresore entwendet.

Die genaue Schadenshöhe kann in beiden Fällen noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0441 - 7904115 zu melden. (756387)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell