Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Schadensträchtiger Verkehrsunfall auf der Hundsmühler Straße +++

Oldenburg (ots)

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall ereignete in den Mittagsstunden auf der Hundsmühler Straße, der Unfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Heute Mittag, gegen 12:30 Uhr, befuhr der 27-jähriger Fahrer eines Renault Transporters die Hundsmühler Straße, aus Tungeln kommend, in Richtung Bundesstraße 401.

An der Einmündung wollte der 27-Jährige nach links auf die Bundesstraße 401 in Richtung Papenburg einbiegen. Hierbei missachtete der Renault-Fahrer die Vorfahrt eines 61-jährigen LKW - Fahrers. Dieser war mit seinem Fahrzeug auf der B401 in Richtung Oldenburg unterwegs. Durch die Missachtung der Vorfahrt kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

An beiden Fahrzeugen entstand hierdurch ein großer Sachschaden, dieser wird vorsichtig auf insgesamt 70.000 Euro geschätzt. Zudem verletzte sich der 27-jährige Fahrer des Transporters durch den Unfall leicht.

Während der Aufnahme des Verkehrsunfalles kam es teilweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, die bis ca. 14:00 Uhr andauerten. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (33105)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell