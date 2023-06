Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, A5 - Unfall am Stauende sorgt für kilometerlangen Stau

Rastatt, A5 (ots)

Reisende in Richtung Karlsruhe haben nach einem Unfall am Dienstagnachmittag viel Geduld aufbringen müssen und standen kilometerlang im Stau. Eine Kollision zwischen drei Fahrzeugen hatte gegen 16:15 Uhr zu vier Verletzten und rund 130.000 Euro Sachschaden geführt. Nach bisherigen Feststellungen war der 89 Jahre alte Fahrer eines BMW am Stauende zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Rastatt-Süd mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines vorausfahrenden Jeep geprallt. Durch den Aufprall wurde der Jeep gegen einen Audi geschleudert. Die Fahrer und jeweilige Beifahrerinnen im BMW sowie des Jeep wurden von Kräften des Rettungsdienstes in verschiedenen Kliniken gebracht. Insgesamt waren vier Rettungswagen, zwei Notärzte und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Bergungs- und Räumungsarbeiten dauerten bis gegen 18:30 Uhr an. Einsatzkräfte der Feuerwehr Rastatt unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell