Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - Nach Kollision zur Seite gekippt

Achern, A5 (ots)

Vier Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 42.000 Euro sind das Resultat eines seitlichen Zusammenstoßes zwischen einem Audi und einem Wohnmobil am Dienstagabend kurz vor der Autobahnanschlussstelle Achern. Der 50-jährige Audi-Lenker kam hierbei, mutmaßlich aus Unachtsamkeit, von seiner Fahrspur ab und kollidierte kurz vor 19:30 Uhr mit einem auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Camper. Durch die Kollision prallte das Wohnmobil in die Schutzleitplanken und kippte um. Sowohl die 45 Jahre Fahrerin des Wohnmobils, deren beide Mitfahrerinnen, als auch der mutmaßliche Unfallverursacher trugen durch den Unfall leichte Verletzungen davon und wurden von Kräften des Rettungsdienstes in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme waren alle drei Fahrspuren in Richtung Karlsruhe gesperrt; der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell